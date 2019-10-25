Ташкент, , 12:05 — REGNUM Личный состав воинской части ПВО и ВВС, базирующейся в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, принимает участие в первом практическом испытании китайской противовоздушной ракеты типа FD-2000 на полигоне «Кулкудук» в Навоийской области, сообщает «Подробно.уз».

Испытания противовоздушной ракеты типа FD-2000, направленные на обеспечение безопасности воздушного пространства страны, будут производиться у Узбекистане впервые, отмечает издание.

Зенитный ракетный комплекс дальнего действия FD-2000 предназначен для поражения самолетов, крылатых ракет и вертолетов противника на всех высотах их боевого применения, днем и ночью в любых погодных условиях.

«ЗРК является самым совершенным образцом третьего поколения зенитных ракетных систем ПВО Китая и характеризуется высокой боевой эффективностью в сложной помеховой обстановке, в том числе при массированном применении противником различных средств воздушного нападения. Это первый китайский комплекс, обладающий возможностью перехвата тактических баллистических ракет класса «земля — земля», говорится в сообщении