Пермь, , 12:00 — REGNUM В Пермском крае 27 октября в семи муниципальных образованиях пройдут выборы депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Компания завешаться в Уинском, Гайнском, Косинском, Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском, а также Юсьвинском муниципальных округах. Кроме того, в Гремячинске предстоит выбрать депутата Гремячинской городской Думы по одномандатному округу №3.

В избирательной кампании участвуют кандидаты четырех парламентских партий (290 человек), а также самовыдвиженцы (52 человека). Самая большая конкуренция отмечена в Кочёвском муниципальном округе — 52 кандидата на 15 мандатов.

В день выборов в регионе откроется 161 участковая избирательная комиссия и восемь территориальных.