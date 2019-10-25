Киев, , 11:57 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» начались внутрифракционные разборки с депутатами от группы олигарха Игоря Коломойского. Об этом 25 октября заявил в эфире одного из украинских телеканалов главред донецкого издания «Остров» Сергей Гармаш, комментируя проверку депутатов на детекторе лжи.

«Это внутрифракционные разборки, судя по тому, кто проходит полиграф, кого обвиняют в коррупции. Скорее это попытка давления на группу Коломойского. В последнее время Коломойский вошел в конфликт с Кабинетом министров это очевидно, когда он министров называет «хамами». Игорь Валерьевич выходит за рамки приличия. Это даже на человеческом уровне воспринимается негативно, не говоря уже о политических амбициях», — сказал Гармаш.

По его словам, президентская команда пытается найти равновесие во фракции, чтобы избежать начала олигархических войн.

«Команда президента пытается найти какое-то равновесие и во фракции, и в этом олигархическом влиянии на неё. Если есть один главный олигарх, такое у нас уже было при прошлом президенте, то другие объединяются, и начинается олигархическая борьба. Это не выгодно сейчас Украине», — добавил Гармаш.

Он также напомнил, что прохождение депутатами полиграфа не приведет к «юридическим последствиям». «Это больше психологическое давление. Это имиджевые потери, людям показывают, что идет борьба с коррупцией. Это прекрасный повод убить сразу нескольких зайцев», — подытожил Гармаш.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Киеве проверку на детекторе лжи прошли три депутата от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, Давид Арахамия и Ольга Василевская-Смаглюк. Предварительный анализ данных проверки показывает, что депутаты не брали взяток. 19 октября председатель комитета по вопросам финансов, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев обвинил однопартийцев в провале голосования за законопроект №2047-д, который частично устраняет коррупцию в сфере оценки недвижимости.