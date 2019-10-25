Киев, 25 октября 2019, 11:57 — REGNUM Во фракции «Слуга народа» начались внутрифракционные разборки с депутатами от группы олигарха Игоря Коломойского. Об этом 25 октября заявил в эфире одного из украинских телеканалов главред донецкого издания «Остров» Сергей Гармаш, комментируя проверку депутатов на детекторе лжи.
По его словам, президентская команда пытается найти равновесие во фракции, чтобы избежать начала олигархических войн.
Он также напомнил, что прохождение депутатами полиграфа не приведет к «юридическим последствиям». «Это больше психологическое давление. Это имиджевые потери, людям показывают, что идет борьба с коррупцией. Это прекрасный повод убить сразу нескольких зайцев», — подытожил Гармаш.
Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Киеве проверку на детекторе лжи прошли три депутата от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, Давид Арахамия и Ольга Василевская-Смаглюк. Предварительный анализ данных проверки показывает, что депутаты не брали взяток. 19 октября председатель комитета по вопросам финансов, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев обвинил однопартийцев в провале голосования за законопроект №2047-д, который частично устраняет коррупцию в сфере оценки недвижимости.