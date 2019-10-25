Мапуту, , 12:00 — REGNUM По предварительным результатам голосования, действующий президент Мозамбика Филипе Ньюси и правящая партия страны «ФРЕЛИМО» одерживают «сокрушительную победу» на президентских и парламентских выборах, передает VOA Africa.

Однако оппозиция и некоторые наблюдатели заявляют, что на выборах были зафиксированы «запугивания, вброс бюллетеней и ошибочный подсчет голосов». Напомним, что на прошлой неделе оппозиционная партия «РЕНАМО» отклонила демократичность прошедших выборов и призвала лидеров страны провести повторное голосование.

Предварительные результаты, полученные во всех провинциях Мозамбика, которые были опубликованы в четверг, 24 октября, но еще не были ратифицированы центральной избирательной комиссией, свидетельствуют о безоговорочной победе «ФРЕЛИМО».

По полученным данным, правящая партия получила абсолютное большинство на выборах президента, парламента и провинциальных представительств. Кроме того, действующий президент Филипе Нюси набрал более 70% голосов.

В сложившейся ситуации «ФРЕЛИМО» может получить больше двух третей мест в парламенте, что позволило бы Ньюси изменить конституцию, не нуждаясь в поддержке со стороны оппозиции, передают репортеры.