Рига, , 11:53 — REGNUM Представители латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода договорились провести две волны протестов из-за отказа властей повысить зарплаты врачам, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM.

По словам главы профсоюза Валдиса Кериса, на первом этапе, до 14 ноября, медики будут стремиться договориться с правительством и парламентом, чтобы в бюджет 2020 года была внесена необходимая сумма на повышение зарплат врачей. В настоящий момент запланированы дополнительные 50 млн евро, что не устраивает медиков.

Если требования не будут услышаны, то после 14 ноября пройдут акции протестов, в том числе и забастовки, что грозит нарушить работу медицинских учреждений. После этого начнётся сбор подписей для роспуска парламента.