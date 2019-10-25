Париж, , 11:57 — REGNUM Парижский апелляционный суд отклонил заявление России о приостановке выполнения решения в пользу украинского «Ощадбанка», сообщило 25 октября информационное агентство «Украинские новости».

«Согласно указанному решению арбитража, было признано, что Российская Федерация несёт ответственность за убытки, причинённые в результате «оккупации Автономной Республики Крым», — сказано в заявлении банка.

Ранее «Ощадбанк» выиграл Международном арбитраже иск против России на сумму $1,3 млрд, а в сентябре 2019 года получил исполнительные документы для получения компенсаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский суд решил не пересматривать дело о взыскании с Украины 144 млн в пользу компании «Татнефть».

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после вооружённого государственного переворота в Киеве. Жители Крыма, не признав результаты путча, проголосовали за воссоединение с Россией на референдуме.

Решение поддержали более 95% проголосовавших.