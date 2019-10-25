Волгоград, , 11:52 — REGNUM Председатель Волгоградской городской Думы Андрей Косолапов 25 октября досрочно сложил свои полномочия. Исполняющим полномочия главы представительного органа до дня избрания нового председателя назначен Владлен Колесников, который до этого времени был первым заместителем спикера, сообщает пресс-служба городской думы.

Андрей Косолапов подал в отставку по собственному желанию. 28 депутатов поддержали его решение, один воздержался.

«Ритм, который задала Волгоградская городская Дума, является примером для многих представительных органов местного самоуправления региона, и в этом заслуга каждого из депутатов. Благодарю, что доверили мне руководящую должность как в прошлом, так и в действующем созыве. Но жизнь не стоит на месте. Спасибо депутатам за слаженную работу, спасибо аппарату за чёткую организацию деятельности, спасибо каждому, с кем приходилось эти годы сотрудничать. Для меня опыт работы в городской Думе всегда останется важным и памятным», — обратился к коллегам Андрей Косолапов.

По данным издания «Высота 102», бывший председатель гордумы может занять пост вице-губернатора и будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства: комитет ЖКХ и ТЭК, инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.