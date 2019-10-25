Киев, , 11:46 — REGNUM Заявление МИД Украины, по всей видимости, было сделано для радикальной украинской политической публики: министерство иностранных дел выступило, таким образом, как инструмент внутриполитической пропаганды, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 октября, комментируя официальное заявление украинского ведомства.

Как сообщалось ранее, на официальном сайте МИД Украины было опубликовано заявление, где сказано, что Украина готова «к переговорам в любом формате, главной целью которых станет обновление суверенитета Украины над оккупированными сегодня Россией Крымом и Севастополем».

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«Интересно понять, для кого это заявление было сделано.

Излишне говорить, что в адрес России его делать не стоило: уже и так эта тема оскомину набила, и никто её ещё раз пережёвывать не будет.

Тогда в адрес США и Западной Европы? Но там и так знают, что люди из Киева были бы рады сесть за стол таких переговоров, да только кто же этот стол поставит? Кто за него Россию усадит?

Тогда для кого? Для самих себя, чтобы себя ещё немного «поднакачать» в антироссийском раже? Возможно.

Скорее всего, однако, это заявление было сделано для радикальной украинской политической публики. Боится её Зеленский, боится её новый министр иностранных дел.

Забавная ситуация: МИД — инструмент внутриполитической пропаганды. Так, конечно, бывает; порой это действительно необходимо. Но не в данном случае, когда всем всё давно ясно: Крым российский и никаких переговоров не будет», — отметил Михаил Демурин.