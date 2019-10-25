Багдад, , 11:45 — REGNUM Более 30 человек пострадали в пятницу при разгоне демонстрантов сотрудниками служб безопасности в центре Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Читайте также: Иракские силовики применили водомёты против протестующих в Багдаде

Также сообщается о том, что полиция применяет против протестующих слезоточивый газ. Акции протеста проходят на площади ат-Тахрир в столице Ирака. Отмечается, что число демонстрантов растёт.

Как сообщало ИА REGNUM, антиправительственные выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции начались в нескольких провинциях Ирака 1 октября и постепенно переросли в столкновения с полицией.

Протесты в Ираке возобновились 24 октября, на 25 октября в стране запланированы масштабные протестные акции в Багдаде и других провинциях. В связи с этим правоохранительные органы Ирака приведены в состояние повышенной боевой готовности.