Москва, 25 октября 2019, 11:43 — REGNUM На протяжении многих десятилетий США грубо попирают нормы международного права, распространяя свою юрисдикцию на весь мир, считая свою власть мировым правительством и мировым судом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 октября заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя дело российской гражданки Марии Бутиной.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американский суд в апреле 2019 года приговорил Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы, признав её виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». По мнению властей США, Бутина налаживала связи с высокопоставленными американцами с целью продвижения российско-американских отношений.
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