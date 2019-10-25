Батуми, Грузия, , 11:41 — REGNUM Два военных корабля НАТО вошли в порт Батуми. Корабли входят во вторую постоянную противоминную группу НАТО (SNMCMG2). В рамках визита запланированы совместные учения с участием кораблей НАТО и береговой охраны Грузии. Об этом 25 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Корабли ITS VESUVIO (Италия) и TCG AMASRA (Турция) вошли в Батуми после того, как порт покинул американский ракетный эсминец USS Porter.

Подразделение второй постоянной противоминной группы НАТО возглавляет капитан Алессандро Фальконе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 октября к батумской пристани причалил американский корабль USS Porter (DDG 78).

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