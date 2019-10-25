Брюссель, , 11:47 — REGNUM Отмена договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) требует от стран-участниц НАТО увеличения расходов на оборону. Об этом 24 октября заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции после первого дня встречи министров обороны Североатлантического блока.

«Прекращение действия Договора о РСМД является аргументом в пользу увеличения расходов на оборону», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что этого требует увеличение числа российских ракет, которые могут долететь за несколько минут до европейских городов. Столтенберг также сделал оговорку, что в НАТО не хотят гонки вооружений и стараются улучшить отношения с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон отказывается от выполнения ДРСМД. В ответ на это Москва приостановила свое участие в договоре. После этого Кремль объявил о моратории на размещение РСМД на территории России, а президент России Владимир Путин официально призвал стран-участниц НАТО присоединиться к мораторию, но в военном блоке эту инициативу не поддержали.