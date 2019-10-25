Кишинёв, , 11:35 — REGNUM Власти Молдавии утверждают, что республика больше выиграла от Соглашения об ассоциации с ЕС, чем Украина и Грузия. Как заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску на встрече в Кишиневе с послами государств-членов ЕС, ответственными за «Восточное партнерство», Молдавия — «крупнейший бенефициар Соглашения об ассоциации», передает ИА REGNUM.

«Для сравнения, экспорт в ЕС в 2013—2018 гг. вырос на 60% для Республики Молдова, на 20% для Украины и на 9% для Грузии. В последние годы молдавский экспорт на постсоветском пространстве сократился на 500 млн евро, а в ЕС — вырос на 700 млн евро. Наш доступ на европейский рынок не только компенсировал убытки на восточном рынке, но и обеспечил дополнительный излишек в 200 млн евро», — заявил глава молдавской дипломатии.

Участники встречи заверили друг друга, что «Восточное партнерство» остается «важным проектом в деле сближения стран, соседствующих на востоке с Европейским союзом».