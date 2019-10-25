Киев, , 11:44 — REGNUM Украина будет активнее участвовать в миротворческой деятельности НАТО, заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба 25 октября в интервью газете «Сегодня».

"Месяц назад мы проинформировали альянс о нашем согласии на расширение участия Украины в миссии в Косово. Пока не буду раскрывать всех деталей, но будем укреплять своё присутствие в ещё одной миссии», — рассказал он.

Чиновник отметил, что это очень полезная практика, поскольку участие Украины ценится партнёрами НАТО.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены НАТО активнее помогать Украине, а также отметил, что альянс находится «в процессе расширения поддержки Украины».

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