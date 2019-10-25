Москва, , 11:33 — REGNUM В той борьбе, которую Демократическая партия США ведёт против президента Америки Дональда Трампа, используются все доступные методы, в том числе и самые грязные, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«История с Марией Бутиной непосредственно связана с политической ситуацией в США и борьбой демократов и республиканцев и попытками демократического истеблишмента уничтожить Трампа, — сказал Шаповалов. — Эти попытки были связаны с нагнетанием истерии по поводу российского вмешательства в выборы и контактов, якобы имевших место между представителями РФ и представителями Трампа и его партнёрами. В этом смысле история с Бутиной была использована в качестве «доказательства» связи Трампа с Россией».

При этом, как подчеркнул Шаповалов, внутриамериканские акторы и их партнёры не обращают внимания на такие понятия, как презумпция невиновности и международное право, — для дискредитации Трампа и РФ и создания мифа и российской угрозе и российском вмешательстве во внутренние дела США используется всё.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам посла РФ в США Анатолия Антонова, отбывшая тюремный срок в США гражданка России Мария Бутина 25 октября будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси во Флориде в миграционный центр Майами, откуда в тот же день вылетит в Москву.

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