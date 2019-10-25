Цхинвал, , 11:26 — REGNUM 25 октября в грузинском приграничном селе Эргнети состоится шестая техническая встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Стороны обсудят ситуацию, сложившуюся на госгранице Южной Осетии и Грузии.

Пограничная служба Южной Осетии на границе с Грузией Сергей Бобылев

Грузинская сторона намерена поднять вопрос о задержании представителей миссии наблюдателей Евросоюза югоосетинскими пограничниками. Югоосетинская делегация планирует вновь поднять вопрос о снятии незаконного грузинского блокпоста вблизи села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии.

Напомним, ситуация на границе Южной Осетии с Грузией обострилась в конце августа. Цхинвал объявил о появлении 23 августа в окрестностях села Уиста (Цнелис) Знаурского района республики незаконного грузинского блокпоста и потребовал, чтобы Грузия сняла пост. В Тбилиси на это ответили отказом. Ситуация на границе неоднократно обсуждалась на технических встречах в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), однако сторонам не удалось прийти к согласию. Вопрос не был решен и на встрече в рамках международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье.

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