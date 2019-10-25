Рига, , 11:25 — REGNUM Министр здравоохранения Латвии Илзе Винкеле считает, что медики имеют право на протест. Об этом пишет портал LSM.

Она отметила, что из 50 млн евро, добавленных к бюджету министерства, 42 млн пойдут на повышение зарплат врачей и медсестёр. По ее словам, зарплаты в отрасли повышают третий год подряд.

Уже сообщалось, что медики в Латвии собираются провести акцию «Один день без доктора» во время которой все, кроме врачей скорой помощи, возьмут неоплачиваемый выходной день. Свои действия решили объединить пять ассоциаций — сельских семейных врачей, молодых врачей, медицинских сестёр, семейных врачей и профсоюз работников здравоохранения и социальной опеки.

Отмечается, что если 14 ноября требования медиков в бюджете-2020 не будут учтены врачи начнут сбор подписей за роспуск XIII Сейма. Суть конфликта работников медицины и нынешнего правительства в том, что министры отказываются исполнять ранее принятый закон о повышение зарплат врачам, ссылаясь на то, что для его исполнения нет денег.

Напомним, здравоохранение в Латвии финансируется в размере 3,9% от ВВП, в среднем в Европе 7%.