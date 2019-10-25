Донецк, , 11:20 — REGNUM При новом президенте Украины Владимире Зеленском Киев не выполнил даже основные пункты по разведению и прекращению огня. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Лидер ДНР подчеркнул, что Зеленский во время выборов обещал принести мир, но прошло уже более полугода, а для этого ничего не сделано, даже нет приказа о прекращении огня.

«Поэтому мы сейчас видим Порошенко в худших проявлениях», — цитирует РИА Новости Пушилина.

Как передавало ИА REGNUM, после избрания президентом Украины Зеленского Киев согласовал «формулу Штайнмайера», которая содержит план-график, по которому должны осуществляться шаги по выполнению Минских соглашения и урегулирования конфликта в Донбассе. Заявленное ранее разведение войск возле Петровского и Золотого не состоялось из-за украинской стороны.