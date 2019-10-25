25 октября 2019 | Время чтения 15 мин

Генерал армии США (с 1944) Дуглас Макартур (1880 — 1964) вместе с советским генерал- лейтенантом Кузьмой Деревянко (1904 -1954), китайским и другими представителями союзников в сентябре 1945 года подписал от имени победителей Акт о безоговорочной капитуляции Японии. По соглашению союзников он был назначен Главнокомандующим оккупационными войсками союзников в Японии. Одновременно им же путем издания меморандумов для правительства Японии осуществлялось гражданское управление этой страной.

Сергей Пономарев, , 11:14 — REGNUM Генерал армии США (с 1944) Дуглас Макартур (1880 — 1964) вместе с советским генерал — лейтенантом Кузьмой Деревянко (1904 — 1954), китайским и другими представителями союзников в сентябре 1945 года подписал от имени победителей Акт о безоговорочной капитуляции Японии. По соглашению союзников он был назначен Главнокомандующим оккупационными войсками союзников в Японии. Одновременно им же путем издания меморандумов для правительства Японии осуществлялось гражданское управление этой страной.

Из книги Ши Ен Ха 2000 г.

Карта Макартура 1946

Выполняя союзническую волю, согласованную руководителями СССР, США и Великобритании в Ялте (февраль 1945), а затем в Потсдаме (июль 1945) Макартур 29 января 1946 года издал Меморандум №677, которым были определены послевоенные пределы японского государства.

Обычно мы вспоминаем об этом документе в связи с тем, что именно им были исключены из состава Японии (южный) Сахалин (Карафуто) и Курильские острова (Тисима), что позволило Советскому Союзу 2 февраля 1946 года образовать на этих территориях Южно-Сахалинскую область Хабаровского края Российской Советской Федеративной Социалистической республики (РСФСР).

Но, этим же документом, исключались из государственной и административной юрисдикции японского правительства все ранее захваченные тихоокеанские острова, Маньчжурия (Северо-Восточный Китай), Формоза (сейчас — Тайвань) и Корея. Специально оговаривалось лишение Японии островов Унуре (Уллунг — сейчас корейский остров Уллындо), Лианкорт Рокс (остров Такэ, сейчас, по — корейски — Токдо), остров Квельпарт (Сайсю или Тедзю, сейчас корейский остров Чечжудо). Этот документ широко известен и в нашей литературе часто цитируется.

В свое время мне удалось опубликовать наглядную карту, приложенную к этому Меморандуму и послать ее в 2005 году в Правительство и в Администрацию Президента России. Она хорошо иллюстрирует исключение из состава Японии Курильских островов и реальное отсутствие такого географического объекта как «северные территории», выдуманного впоследствии японскими пропагандистами.

Однако Меморандума №677 оказалось недостаточно, и, для более четкого разграничения государственной принадлежности территорий, в ходе рыболовства и китобойного промысла, т. е. хозяйственной деятельности, 22 июня 1946 года штабом Макартура был издан Меморандум №1033.

Корееведам он известен из англоязычной литературы, а вот его значение для наших Курильских островов обычно оставалось в тени. Имеет смысл ознакомить читателей с переводом этого важного документа. Главная его часть приводится ниже.

«ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ

APO 500

22 июня 1946 года

AG 800.217 (22 июня 46) NR

(SCAPIN 1033)

МЕМОРАНДУМ ДЛЯ: ИМПЕРАТОРСКОГО ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Через: центральное отделение связи, Токио

Тема: район, разрешенный для японского рыболовства и китобойного промысла.

Ссылки:(a) FLTLOSCAP Sereal No. 80 of 27 September 1945 (27 сентября 1945 года).

(b) SCAJAP Serial No. 42 of 13 October 1945 (13 октября 1945 года).

© SCAJAP Serial No. 587 of 3 November 1945 (3 ноября 1945 года).

Положения документов по ссылкам а) и b) и пунктов 1 и 3 ссылки с) в той мере, в какой они касаются разрешений для японских рыболовных районов, отменяются. С этой даты и до дальнейшего уведомления японский рыболовный промысел, китобойный промысел и аналогичные операции разрешены в пределах района, ограниченного следующим образом: от точки на середине расстояния между Носаппу Мисаки (Nosappu Misaki) и Кайгара Дзима (Kaigara Jima) примерно на 43°23' северной широты, 145°51' восточной долготы; до 43° северной широты, 146°30' восточной долготы; оттуда до 45° северной широты, 165° восточной долготы; затем на юг вдоль 155-го меридиана до 24° северной широты; на запад вдоль 24-й параллели до 123° восточной долготы; оттуда на север до 26° северной широты, 123° восточной долготы; затем до 32°30' северной широты, 125° восточной долготы; отсюда до 33° северной широты, 127°40' восточной долготы; затем до 40° северной широты, 135° восточной долготы; до 45°30' северной широты, 140° восточной долготы; оттуда на восток до 45°30' северной широты, 145° восточной долготы, огибая Соя Мисаки (Soya Misaki) на расстоянии трех (3) миль от берега; на юг вдоль 145-го меридиана до точки в трех (3) милях от побережья Хоккайдо; затем вдоль линии в трех (3) милях от побережья Хоккайдо, огибая Сиретоко Саки (Shiretoko Saki) и проходя через Немуро Кайкё (Nemuro Kaikyo) к начальной точке на полпути между Носаппу Мисаки (NosappuMisaki) и Кайгара Дзима (Kaigara Jima). Разрешение в пункте 2 выше регулируется следующими положениями:

а) японские суда не должны приближаться ближе чем на 12 (двенадцать) миль к любому острову в пределах разрешенного района, расположенного к югу от 30° северной широты, за исключением Софу-Ган (Sofu Gan). Персонал таких судов не будет высаживаться на островах, лежащих к югу от 30° северной широты, за исключением Софу-Ган (Sofu Gan), и не будет иметь контактов с их жителями.

b) японские суда или их персонал не приблизятся к Такэсиме (Takeshima) ближе, чем на двенадцать (12) миль (37°15' северной широты, 131°53' восточной долготы) и не будут иметь никаких контактов с этим островом.

…

ДЛЯ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО:

(подписал) Джон Б. Кули (Johd B. Cooley),

Полковник, Управление Генерал-Адъютанта

Генерал-Адъютант.»

— (перевод А.В. Бражника)

Несколько обстоятельств применительно к нашей теме обращают на себя внимание.

Во-первых, установление запретной для японских рыбаков и китобоев линии, проходящей посередине между островочком Кайгара (сейчас остров Сигнальный из состава Малой Курильской гряды) и мысом Носаппу Мисаки на полуострове Немуро японского острова Хоккайдо. Сейчас эта линия охраняется нашими пограничниками как сложившаяся государственная граница.

Второе. Японским судам и их персоналу запрещается приближаться на расстояние ближе 12 миль к корейскому острову Токдо, названному в документе, адресованному японцам, для ясности именно, по — японски, «Такесима».

Что это остров, где он находится и в чём его значение?

Фактически это два небольших вулканических островка в центре Японского (Восточного) моря, окруженные 33 надводными и шестью десятком подводных скал. Площадь островов всего 0,187 кв.км. До ближайших японских островов (Оки) — 157 км, а до ближайшего корейского (Уллын) — около 90 км (есть данные, что 96 км, а есть — 87,4 км.). Французские китобои, нанесшие в 1849 году остров на свои карты, с присущим им европоцентризмом не стали выяснять местные названия островов, а назвали его «скалы Лианкур» по имени своего судна.

По королевскому Указу №41 корейской династии Ли от 25 октября 1900 года на острове Уллын был образован уезд провинции Канвон, губернатора острова понизили до уездного начальника, а острова Токдо отнесли к ведению этого уезда. Указ опубликовали в правительственной газете «Кванбо» 27 октября 1900 года (№1716).

Японский предприниматель Накаи Иосабуро из ближайшей японской префектуры Симане в сентябре 1904 года обратился в министерство сельского хозяйства и торговли Японии, прося провести переговоры с корейским правительством о разрешении на 10 лет монопольно производить добычу морских котиков у острова Токдо (за год до этого он там произвел «экспериментальную охоту» и браконьерски добыл 2760 морских котиков).

В правительстве Японии, которое уже вело войну с Россией за влияние в Корее и Маньчжурии, готовилось к дальнейшему расширению экспансии на евразийский материк, решили, что проще забрать необитаемый остров, чем договариваться с корейцами. Тем более, что начиналась аннексия всей Кореи, завершившаяся в 1910 году. Кабинет министров Японии принял решение по поводу присоединяемого острова 28 января 1905 года. Объявили об этом не официально от имени правительства, а от имени префектуры Симане, которая в префектуральной газете 22 февраля 1905 года сообщила, что «остров, расположенный в 85 милях к северо — западу от о-вов Оки, т. е. 37 градусов 9 минут 30 секунд северной широты и 131 градус 55 минут восточной долготы, называется Такесима и отныне считается землей, которая входит в пределы о-вов Оки, принадлежащей префектуре Симане». Такесима — буквально «бамбуковый остров». Бамбук, однако, на нём не растёт…

На острове Токдо (Лианкорт, Такесима) японские военно-морские силы быстро соорудили наблюдательную вышку, был проведен кабель связи с Кореей через остров Уллындо и Японией через остров Оки. Так подготовились к встрече русской эскадры адмирала Рожественского, направлявшейся с Балтики через Японское (Восточное) море на помощь Порт-Артуру. В мае 1905 года всё это пригодилось. Неподалёку, у Цусимы эскадра и была разгромлена. Предприниматель Накаи получил от японского правительства разрешение на добычу морских животных (одни утверждают, что котиков, а другие — сивучей), создал компанию и за 5 лет добыл почти 10 тысяч морских зверей. Их популяция была быстро выбита. Это видно из того, что после Второй мировой войны американцы устроили здесь полигон для авиационного бомбометания. Видно котиков там уже давно не было…

В освобожденной от японской оккупации (1910 — 1945) Корее правительства как Юга, так и Севера были и остаются единодушны в отношении принадлежности.

Инициативу подготовки послевоенного мирного договора с Японией взяли на себя США. Начиная с 1947 года до 1949 года, во всех вариантах проекта договора фиксировалось, что остров Токдо — территория Кореи.

С осени 1949 года пост государственного секретаря США занял видный американский юрист — международник Дин Ачесон (1893−1971).

В этот период позиция США поменялась и в шестом варианте проекта договора Токдо включили в японскую территорию. Утверждается, что за этим стояли предложения расположить там американскую метеостанцию и радарную базу.

Необходимо характеризовать автора новой американской политики. Д. Ачесон обучался на юридическом факультете в Гарварде. Работал в Верховном суде помощником. Владел юридической фирмой. В начале 30 — годов его даже называли «министром юстиции» Д. Рокфеллера — младшего. В 1940 году президент Рузвельт назначил Ачесона на пост в государственном департаменте, где он определял экономическую политику. С февраля 1941 года — помощник государственного секретаря. Он был делегатом от госдепартамента США на Бреттон-вудской конференции, положившей начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд.

В 1945 году новый президент Гарри Трумэн назначил Ачесона заместителем госсекретаря; он оставался на этой должности при трёх госсекретарях — Стеттиниусе, Бирнсе и Маршалле. Именно Ачесон сыграл важную роль в составлении плана экономической помощи Европе, впоследствии ставшей известной как План Маршалла.

В 1949 году Ачесон был назначен государственным секретарем. Он был одним из создателей НАТО.

Вот такая мощная фигура готовила и проводила Сан-Францисскую мирную конференцию.

В этот период меняется отношение США к Японии. Из бывшего врага страна превращается в целиком зависимого партнера от которого можно получить достаточно много выгод. Войска США стояли (и стоят!)как в Японии так и в Корее, но, остерегаясь возможного объединения Кореи с учетом образования 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики, а также по ряду других причин Япония стала для США более важным партнером, чем Корея.

Конференция в Сан-Франциско проходила 4—8 сентября 1951 г. Кроме Японии в ней участвовало 51 государство. На конференцию не были приглашены КНР, КНДР, МНР, ДРВ. Зато в ней участвовали все латиноамериканские страны, Люксембург и ряд других государств, не воевавших с Японией.

США, опасаясь, что СССР, Польша и Чехословакия, а также страны, недовольные проектом, помешают его утверждению, навязали беспрецедентные правила процедуры. В них подтверждалось, что конференция собралась лишь для подписания договора. Письменные заявления и представления обсуждению не подлежали, а их включение в протоколы требовало одобрения председателя.

Председателю, на пост которого был избран государственный секретарь США Ачесон, поручалось решать все вопросы, связанные с порядком дня, причем его постановления не подлежали обсуждению и могли отменяться только большинством голосов. Председатель имел право призвать выступающего к порядку и даже лишить слова. Весьма характерное проявление «дипломатии силы» даже в процедурных вопросах.

Поправки СССР включали следующие положения: признание Японией суверенитета КНР над Маньчжурией, Тайванем, Пескадорскими (Пэнхуледао) и некоторыми другими группами мелких островов и суверенитета СССР над южной частью Сахалина и Курильскими островами (отказ Японии от всех прав, правооснований и претензий на эти территории). Вместе с тем СССР предлагал признать суверенитет Японии над островами Рюкю, Бонин, Розарио, Волкано, Парес Вела, Маркус, Цусима и др., входившими в состав Японии до 7 декабря 1941 г., которые составляли давнишние владения Японии и которые США без всяких правооснований хотели от нее отторгнуть.

Советская делегация предлагала вывести с японской земли вооруженные силы союзных держав не позже чем в течение 90 дней со дня вступления в силу договора, «после чего ни одна из союзных или соединенных держав, а также никакая другая иностранная держава не будут иметь своих войск или военных баз на территории Японии» («Правда», 7 сентября 1951 г.).

Забота США была другая. Помимо подведения черты под Тихоокеанской и Второй мировой войной им требовалось создать в Тихоокеанском бассейне управляемые точки напряженности, создаваемые по известному принципу «разделяй и властвуй». Англосаксонская дипломатическая школа достигла в его применении совершенства.

Поправки СССР были оглашены, при такой процедуре не были приняты. В итоге в Сан-Францисском договоре, составленном под руководством великого американского юриста Ачесона, были оставлены для Японии несколько провокационных лазеек, позволяющих предъявлять к соседним государствам территориальные претензии.

Итак, в окончательном тексте Сан-Францисского договора, в отношении Советского Союза и Кореи был американцами применен один и тот же прием умолчания, правда, с разным объемом.

В статье 2С Договора указывалось, что Япония отказывается от всех прав, правоооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года.

Южный Сахалин и Курильские острова как бы повисали в воздухе, потому что об одновременном признании Японией суверенитета Советского Союза над этими территориями умалчивалось.

«Вишенкой на торте» для Японии было утверждение Джона Даллеса (1888−1959) тогдашнего советника Ачесона, (сменившего его на посту Госсекретаря США в 1953 году). Дж. Даллес заявил на конференции 5 сентября 1951 года, что на вопрос входит ли в понятие Курильские острова понятие «Хабомаи» США считают, что нет.

Именно так был дан старт компании по ревизии мировой физической географии и рождению фантома «северных территорий»)

Глава советской делегации А.А. Громыко прямо на конференции назвал это сделкой правительства США с теперешним японским правительством, которое связано американцами по рукам и ногам («Правда», 1951 — 10 сентября).

Спрашивается: стоило ли советской делегации подписывать договор, в котором отсутствовало указание на советско-японскую границу, на суверенитет СССР над обретенными в боях территориями, соглашаться с неопределенностью их статуса, якобы зависящего от неких новых, будущих соглашений? Думаю, что нет.

В отношении Кореи американская хитрость проявилась в следующем. Судьба страны решалась без ее участия. Корея не участвовала в Сан — Францисской конференции, хотя ее послы боролись за свои территории в переписке с Государственным департаментом США.

В той же статье 2 Договора, касающейся Курильских островов, указывалось, что «а) Япония, признавая независимость Кореи, отказывается от всех прав, правоооснований на Корею, включая острова Квельпарт, порт Гамильтон и Дагелет». Остров (а) Токдо, как видим, не упомянут вообще, хотя американцам хорошо было известно, что и Корея и Япония считают остров своим. Так была заложена мина под корейско-японские отношения.

С учетом того, что к Сан — Францисскому договору карта новых границ в Азии не была приложена, Советский Союз (а, впоследствии, Россия) и Корея оказались вынужденными апеллировать к меморандумам генерала Макартура и его картам.

Конечно, позиции России, кроме того, подкрепляются и рядом других международно — правовых документов, начиная с Ялтинского соглашения, опубликованного 12 февраля 1946 года, но меморандумы как очень конкретные и практически исполненные документы, занимают в этом ряду достойное место решений, относящихся ко времени, когда США еще соблюдали свои обязательства в отношении партнеров.

Несомненно, что Россию и Корею объединяет то, что их территория является объектом территориальных притязаний. Несомненно, и то, что это единство нуждается в более углубленной координации.

Являясь естественными союзниками с двумя корейскими государствами — с Республикой Корея и КНДР, — демонстрирующими единство взглядов в отношении острова Токдо, и опасающихся всё возрастающего японского экспансионизма, мы должны помнить, что истинным автором и дирижёром этих территориальных споров в азиатском регионе являются Соединенные Штаты Америки.