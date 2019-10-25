Ла-Пас, , 11:16 — REGNUM В своём выступлении в Организации американских государств (ОАГ) министр иностранных дел Боливии Диего Пари исключил возможность каких бы то ни было фальсификаций и подлогов на президентских выборах страны 20 октября. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Система предварительной передачи результатов выборов не может ни изменить, ни дополнить официальный подсчёт результатов, она основывается на инструменте обеспечения транспарентности избирательного процесса», — обозначил глава боливийского МИДа.

Ранее наблюдатели на боливийских выборах от ОАГ заявили, что «более приемлемым вариантом» для Боливии является проведение второго тура голосования, несмотря на то, что на тот момент Эво Моралес уже опережал своего ближайшего конкурента Карлоса Месу более чем на 10%, необходимых для окончательной победы в первом туре.