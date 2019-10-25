Тбилиси, , 11:11 — REGNUM Незаконное задержание представителей миссии наблюдателей ЕС является действием, направленным против мира и безопасности на месте. Об этом 25 октября заявил журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

Как считает представитель внешнеполитического ведомства, миссия наблюдателей Евросоюза, размещенная в Грузии после войны 2008 года, контролирует выполнение соглашения о прекращении огня от 2008 года и содействует безопасности и стабильности в регионе.

«Случившийся факт будет обсуждаться на стратегической встрече высокого уровня между Грузией и Евросоюзом, запланированной на сегодня, где наряду с другими вопросами в повестку дня входит текущая ситуация на оккупированных территориях и вызовы с точки зрения безопасности», — заявил представитель МИД.

Напомним, 24 октября пограничники Южной Осетии задержали представителей миссии наблюдателей ЕС. Миссия выразила свою обеспокоенность в связи с данным инцидентом и посчитала действия Цхинвала незаконными. КГБ Южной Осетии, в свою очередь, заявил о недопустимости нарушения госграницы Южной Осетии и Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Миссия ЕС отреагировала на задержание своих представителей в Южной Осетии