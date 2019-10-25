Джакарта, , 11:11 — REGNUM Посол Южной Кореи при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Сунг-Нам заявил, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин стал первым президентом, посетившим десять государств-членов АСЕАН во время пребывания в должности, сообщает Antara.

«Это демонстрирует стремление президента улучшить отношения Южной Кореи со странами АСЕАН, которые существуют уже более 30 лет», — отметил Лим Сунг-Нам.

По словам посла, новая внешняя политика Южной Кореи заключается в том, чтобы укрепить отношения государства со странами АСЕАН и Индией на основе трех принципов, а именно взаимоотношение между общинами, благосостояние и мир.

«Мы хотим пойти дальше и начать укреплять отношения с такими странами, как АСЕАН, которые до сих пор были нашими нейтральными партнерами», — подчеркнул посол, добавив, что правительство Южной Кореи признает огромный потенциал АСЕАН не только в экономической, но и политической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Южной Кореи при АСЕАН Лим Сунг-Нам заявил, что государство серьезно относится к укреплению партнерских отношений с АСЕАН.

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