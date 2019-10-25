Анкара, , 11:10 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего интервью, данного в эфире телеканала TRT, заявил: «Мы всегда были на стороне правды. Террористов нужно давить в зародыше. Поэтому мы говорим, что должны с ними разобраться до того, как они приехали к нам. Если ты растишь террористов, то настанет день, когда они придут и по твою душу».

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Посмотрите на ту поддержку, которая равным образом оказывалась «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Расплата стала слишком велика, не так ли?».

Турецкий лидер добавил: «Отряды народной обороны — террористы в полном смысле слова. Тем, что они освободили пленных игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они создали потенциальную вероятность новой войны. Только благодаря нашим самым серьезным мерам, они не смогли попасть в нашу страну».