Берлин, , 11:06 — REGNUM В Германии депутаты Левой партии направили в правительство ФРГ обращение, в котором призвали вывести из страны войска Соединенных Штатов. Об этом 25 октября сообщает RT со ссылкой на документ.

По словам авторов обращения, войска США перебрасывают с одной американской базы на другую, приближаясь к западной границе России.

Это нарушает дух «Договора 2 + 4», который исключает возможность присутствия в восточных федеративных землях Германии иностранных войск и ядерного оружия, уточняют авторы обращения.

«(Размещение американский войск) ставит под угрозу основополагающий акт Россия — НАТО, последнее еще действующее соглашение между Западом и Россией об ограничении неядерного вооружения», — говорится в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за недостаточные военные расходы и обвинил в невыполнении обязательств в рамках НАТО. Глава Белого дома допустил, что некоторую часть войск перебросят в Польшу.

Напомним, в настоящее время в ФРГ расквартированы 35 тыс. военнослужащих США и 17 тыс. гражданских лиц, работающих на американский контингент. Правительство Германии потратило на размещенные на территории страны американские войска за последние семь лет в общей сложности €243 млн.

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