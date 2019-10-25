Вашингтон, , 11:07 — REGNUM В августе 2019 года США остановили не только предоставление военной помощи Украине, но и ряд торговых преференций, сообщила 24 октября газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отозвал свою рекомендацию восстановить торговые привилегии, действовавшие в отношении Украины. Чиновник якобы принял данное решение после сообщения экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который рассказал, что президент США Дональд Трамп будет против любой помощи украинским властям.

Другой источник утверждает, что преференции были пересмотрены по стандартной процедуре. Трамп якобы хочет остановить «обобщённую систему преференций», в рамках которой 120 стран мира поставляют в США определённые виды товаров без уплаты пошлин.

Журналисты The Washington Post отмечают, что Украине могут вернуть преференции в конце октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни рассказал, что остановка американской военной помощи Украине вызвана беспокойством, связанным с коррупцией и отсутствием поддержки со стороны других стран.

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