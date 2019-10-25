Тбилиси, , 10:57 — REGNUM Миссия наблюдателей Евросоюза прокомментировала задержание своих наблюдателей в Южной Осетии. Об этом 25 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В заявлении отмечается, что невооруженные наблюдатели миссии мониторинга в Грузии были ненадолго задержаны «представителями т.н. безопасности Южной Осетии». Как объяснили в миссии, наблюдатели патрулировали территорию Чорчана-Цнелиси с целью поддержания стабильности.

«Миссия мониторинга ЕС встревожена этим случаем, когда вооруженные представители сил безопасности мешают наблюдателями миссии мониторинга ЕС выполнять свою ежедневную деятельность в соответствии с их мандатом».

Иную версию представляет в связи с данным инцидентом Цхинвал, в отличие от миссии наблюдателей, считающий, что граница между Южной Осетией — не административная линия, а государственная граница. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 октября комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что в окрестностях села Уиста Знаурского района югоосетинские пограничники задержали группу от миссии наблюдателей Евросоюза. По версии Цхинвала, представители миссии сообщили погранслужбе, что «потеряли ориентировку и заблудились», поэтому попали на территорию республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Осетия рассказала о последних провокациях Грузии на госгранице