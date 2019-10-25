В повестке дня заседания Совета глав правительств СНГ — взаимодействие в торгово-экономической сфере, в цифровом развитии, информационной безопасности, антимонопольной деятельности, радионавигации, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Будут подписаны документы о совместной борьбе с незаконным оборотом наркотических средств; о рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств; о совместных действиях государств СНГ по профилактике и борьбе с птичьим гриппом.

Также Совет глав правительств СНГ планирует учредить Игры Содружества, программа которых будет включать наиболее популярные олимпийские и неолимпийские виды спорта.