В повестке дня заседания Совета глав правительств СНГ — взаимодействие в торгово-экономической сфере, в цифровом развитии, информационной безопасности, антимонопольной деятельности, радионавигации, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Будут подписаны документы о совместной борьбе с незаконным оборотом наркотических средств; о рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств; о совместных действиях государств СНГ по профилактике и борьбе с птичьим гриппом.
Также Совет глав правительств СНГ планирует учредить Игры Содружества, программа которых будет включать наиболее популярные олимпийские и неолимпийские виды спорта.
Московскому совещанию премьеров стран СНГ предшествовало заседание Совета глав государств СНГ, которое прошло 11 октября в Ашхабаде. На нем были подведены итоги взаимодействия в рамках Содружества в 2019 году в торгово-экономической и социальной сферах, в области внешней политики и безопасности. Также говорилось о предстоящем совместном праздновании в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.