Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Вашингтон рассматривает возможность оставить в Сирии порядка 500 американских военнослужащих и усилить их несколькими десятками единиц танков бронетехники. Об этом сообщает 24 октября газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в администрации США.

По данным журналистов издания, поводом для изменения решения вывести из Сирии войска называют защиту месторождений нефти. Сообщается, что их будут охранять от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter о планах усилить охрану сирийских нефтяных месторождений. В Сирии уже заявили, что намерены в скором времени вернуть контроль над данными территориями, вне зависимости от того, будут ли там американские военные.

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