Симферополь, , 10:51 — REGNUM Глава республики Крым Сергей Аксёнов подписал указы о назначении Андрея Рюмшина и Елены Романовской на должности заместителей председателей Совета министров Республики Крым, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы, размещённые на сайте главы Крыма.

«Назначить Рюмшина Андрея Васильевича на государственную должность Республики Крым — заместителя председателя Совета министров Республики Крым — министра сельского хозяйства Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 25 октября 2019 года», — сказано в тексте указа.

«Назначить Романовскую Елену Васильевну на государственную должность Республики Крым — заместителя председателя Совета министров Республики Крым — министра труда и социальной защиты Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 25 октября 2019 года», — говорится во втором документе.

Ранее кандидатуры Рюмшина и Романовской на должности вице-премьеров согласовали депутаты Госсовета.

Добавим, что ранее в Крыму разделили полномочия главы Крыма и председателя Совета министров Республики. На должность премьера был назначен Юрий Гоцанюк.