Грозный, , 10:49 — REGNUM Спикер парламента Чечни Магомед Даудов стал и. о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». На этот пост его накануне, 24 октября, назначил Президиум Генерального совета партии. Вопрос утверждения Даудова в этой должности будет рассмотрен 7 ноября на конференции регионального отделения партии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Поздравив спикера парламента с назначением, руководитель республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что за него проголосуют все участники конференции, потому что он своим верным служением народу Чечни заслужил уважение и доверие граждан.

«Уверен, что, возглавляя региональное отделение партии «Единая Россия», Магомед Даудов принесет много пользы Чечне и народу Чеченской Республики», — написал Кадыров на своей странице в «ВКонтакте».