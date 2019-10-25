Вашингтон, , 10:54 — REGNUM В случае присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу, процесс вступления страны в состав Всемирной торговой организации может быть существенно осложнён и отсрочен. Об этом 25 октября заявил министр торговли США Уилбур Росс в своем выступлении на узбекско-американском форуме в Вашингтоне, текст которого приводит министерство торговли США.

«Мы призываем наших узбекских партнеров тщательно рассмотреть влияние новых соглашений на (процесс) присоединение к ВТО. Например, получение (Узбекистаном) членства в Евразийском экономическом союзе может осложнить и продлить процесс вступления (страны) в ВТО в сроки, которые установлены руководством Узбекистана», — заявил Росс.

При этом он отметил, что одной из наиболее значимых целей проводимых в стране рыночных реформ, является вступление Узбекистана в состав Всемирной торговой организации и подчеркнул, что США решительно поддерживают эти усилия.

Кроме этого, глава министерства торговли США заявил, что его страна стремится стать стратегическим партнером в росте Узбекистана и указал, что возглавляемое им ведомство будет содействовать приоритету работы узбекских партнеров с американскими компаниями мирового класса.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 октября в ходе узбекско-американского форума в Вашингтоне была достигнута договоренность об организации экспорта узбекской текстильной продукции на американский рынок.