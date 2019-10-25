Москва, , 10:47 — REGNUM В Госдуме уверены, что США не откажутся от присутствия на Ближнем Востоке

«Для Вашингтона нефть — главный аргумент в пользу своего присутствия на Ближнем Востоке», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп объяснил присутствие американских военных в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии тем, что отвоевывали нефтяные поля у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью курдов.