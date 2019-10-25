Омск, , 10:46 — REGNUM По мнению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, прорыв дамбы в Курагинском районе Красноярского края — это следствие вопиющих нарушений техники безопасности и безответственного отношения к вопросам предупреждения ЧС.

На совещании в Омске 25 октября Патрушев подчеркнул, что все бесхозные гидротехнические сооружения в Сибирском федеральном округе (СФО) необходимо тщательно проверить.

Как сообщало ИА REGNUM, Николай Патрушев 25 октября проводит в Омске совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибири.

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Напомним, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края в результате разрушения каскада дамб на участке золотодобычи погибли 17 человек. До сих пор не найдены трое без вести пропавших, пострадали более 40 человек.

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