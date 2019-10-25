Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM Чиновников и политиков Свердловской области попросили помочь студии двигательных практик для аутистов, которая скоро может закрыться. Просьбу опубликовал журналист Константин Джултаев у себя в Facebook.

Из-за отсутствия средств студия двигательных практик для аутистов при АНО «Открытый город» может закрыться — в этом году не удалось выиграть президентский грант.

«Помогите «Открытому городу»! Если эта организация исчезнет, Екатеринбург потеряет очень многое», — обратился Джултаев.

Журналист послал своё сообщение через Facebook главе свердловского заксобрания Людмиле Бабушкиной, вице-мэру Екатеринбурга Екатерине Кузёмка, советнику свердловского губернатора Анатолию Шарапову и ряду депутатов свердловского заксобрания и гордумы Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, у организаторов студии хватает денег ещё на два месяца. В структуре занимаются 120 аутистов разного возраста, с ними работают на безвозмездной основе.

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