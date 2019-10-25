Кито, 25 октября 2019, 11:04 — REGNUM Конфедерация коренных народов Эквадора заявила о создании Парламента Народов, целью которого будет создание проекта новой экономической модели страны. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Инициатива была предложена Советом Конфедерации как механизм анализа национальной забастовки 3−13 октября, ставшей следствием неолиберального экономического курса правительства Ленина Морено.
Основными принципами нового экономического проекта провозглашены концепция Buen Vivir (исп. «Достойная жизнь») и недопущение неолиберальных экономических мер.