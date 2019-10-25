Анкара, , 11:01 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время своего интервью в эфире телеканала TRT заявил: «Мы пришли (в Сирию) строить и возрождать, а не разрушать. Турция хотела реализовать четыре основных повестки. Одна из них — устранение террористической угрозы с наших границ. Вторая — создание зоны безопасности для обеспечения добровольного возвращения принятых нами беженцев».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Такая дорожная карта мне представляется гораздо более ясной, если мы сможем воплотить ее в действительности как зону безопасности, то мы реализовали свой план и выучили урок. Это я и передавал главам государств и премьер-министрам во время встреч в Генеральной ассамблее ООН. В рамках плана мы также реализовывали отдельные проекты».

Турецкий лидер добавил: «Среди них — больницы, школы, молельные комнаты, дома, префектуры, мэрии. Это видят даже таким образом, что, мол, вы что, строите там новое государство? Но какая связь между зоной безопасности и новым государством? Это я им и сказал».