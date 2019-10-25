Москва, , 10:41 — REGNUM В Сербии началась активная фаза подготовки к совместному с Россией учению по противовоздушной обороне «Славянский щит — 2019», сообщает 25 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что в рамках подготовки к учению на авиабазе Батайница была развернута и сформирована совместная российско-сербская смешанная группировка сил и средств ПВО.

Кроме того, подразделения совместной группировки провели тренировки и заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне Белграда, авиабазы Батайница и центрального промышленного района Сербии.

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В учении впервые принимают участие подразделения ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» ВКС РФ, а также зенитных ракетных комплексов «Нева-М1Т» и «КУБ-М» военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе военных учений «Славянский щит — 2019» будут отработаны вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО России и Сербии.

Первый этап учений ранее прошел в Астраханской области. На них сербские и российские военные отразили удары 50 самолетов условного противника.

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