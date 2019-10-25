Джакарта, , 10:35 — REGNUM Парламент Индонезии вместе с делегацией польско-индонезийской парламентской группы договорились улучшить торговый баланс и инвестиционное сотрудничество между Индонезией и Польшей, сообщает Kompas.

Вице-спикер парламента Индонезии Азис Сямсуддин пояснил, что одним из вопросов, обсуждаемых делегациями двух стран, стал вопрос о пальмовом масле.

В Индонезии отметили, что индустрия пальмового масла влияет на жизнь многих людей в стране. Поэтому Индонезия надеется на поддержку со стороны Польши в этом вопросе.

Известно, что делегация парламента Польши во главе с Бартош Ковнацки также посетила несколько туристических мест в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Польши в Индонезии Беата Сточинска заявила, что её страна намерена содействовать развитию инфраструктуры в Индонезии.

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