Москва, , 10:29 — REGNUM Основные усилия западных демократий будут направлены на государственный переворот в Турции, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 25 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обострение отношений Турции с её союзниками по НАТО.

«Для Запада более важно не исключение Турции, а исключение Эрдогана из Турции, — сказал Шаповалов. — Теперь основные усилия западных демократий будут направлены на государственный переворот в Турции, на дискредитацию режима Эрдогана, на инспирирование протестных настроений, поддержку оппозиции и попытки отстранения Эрдогана и его соратников от власти».

При этом эксперт подчеркнул, что Турция — очень важный плацдарм для Запада, который посчитает нерациональным лишаться такого актива. В свою очередь, Турция продолжает проводить достаточно разновекторную политику, но в условиях активизации антитурецких настроений антизападные настроения в Турции будут усиливаться, что может привести к односторонним действиям Анкары по выходу из НАТО.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Пентагона Марка Эспера, вторжение Турции в Сирию было «необоснованным» и поставило блок НАТО в «ужасное положение». По его мнению, Турция движется в «неправильном направлении».

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