Сринагар, Индия, , 10:39 — REGNUM Для эффективного диалога с Индией Пакистану следует принять решительные меры по борьбе с террористической угрозой. Об этом 25 октября сообщило индийское новостное издание «NDTV Khabar» со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Государственного департамента США.

Информатор издания, пожелавший сохранить анонимность, подчеркнул: «Президент США Дональд Трамп готов сыграть посредническую роль в переговорах между Нью-Дели и Исламабадом, если того пожелают названные стороны». Тем не менее, по словам представителя Госдепартамента США, Индия не пойдёт на какой-либо диалог с Пакистаном до тех пор, пока пакистанское руководство не предпримет «бесповоротные решительные меры по борьбе с терроризмом». «Именно трансграничный терроризм стал причиной срыва предыдущих попыток установить стабильный диалог между двумя странами», — заключил он.

Напомним, что трансграничный терроризм является одной из наиболее опасных угроз национальной безопасности Индии. Последний крупный теракт произошёл в стране 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по шоссе Джамму-Сринагар, Джамму и Кашмир. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.CRPF. Нью-Дели обвиняет Исламабад в государственной поддержке террористических организаций, действующий на территории Индии.