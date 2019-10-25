Мумбаи, Индия, , 10:42 — REGNUM Индийская ультраправая партия «Шив сена» («Армия Шиваджи») заявила, что правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) «напрасно гордится своими слабыми результатами» на прошедших выборах в законодательное собрание штата Махараштра. Об этом 25 октября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала» со ссылкой на статью в партийной газете «Самна».

В указанной статье главный редактор «Самна» Уддхав Тхакерай подчеркнул, что несмотря на заявления лидеров БДП результаты правящей партии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди на выборах в законодательное собрание штата Махараштра можно «с уверенностью назвать слабым». По словам лидера местной ультраправой партии, итоги голосования показали, что народ Индии отвергает тактику правящих политических сил по расколу оппозиции и махинациям с машинами для электронного голосования. «Итоги выборов требуют, чтобы правящие партии не демонстрировали столь открыто упоение властью и чрезмерную гордыню», — заключил лидер «Шив сены».

Напомним, что 21 октября состоялись выборы в законодательное собрание штата Махараштра. По итогам выборов правящая «Бхаратия джаната парти» получила 105 из 288 мест в заксобрании Махараштры, а их ближайший союзник «Шив сена» — 56. Таким образом, доля коалиции БДП-«Шив сена» в законодательном собрании Махараштры сократится с 217 до 161 места.