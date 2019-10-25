Анкара, , 11:03 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью в эфире телеканала TRT, в ходе которого ему был задан вопрос «Если Рабочая партия Курдистана не выйдет из зоны безопасности в Сирии, наши Вооружённые силы начнут вторжение на глубину до 30 километров?». Президент ответил: «Там особенный случай, с глубиной 10 километров, когда к западу Телль-Абьяд, а к востоку — Расулайн. Если вопрос не сможем решить мы, это сделает турецкая армия».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Нам дали обещание, оно официально. С этого момента мы ждём ещё неделю. 150 часов, то есть неделя. Потом начнется период совместного с Россией патрулирования региона. Оно будет проводиться на обеих сторонах, и на западе, и на востоке. Здесь все прекрасно. В Айн-эль-Арабе американцы говорят не входить, русские говорят входить. Мы примем наше решение в соответствии с ситуацией».

Турецкий лидер добавил: «Там фигурирует Манбидж. Американцы говорили — мы освободим его за 90 дней, но, к сожалению, не справились. С того дня прошло уже полтора года. И чей Манбидж? Этих террористов? 85−90% его населения — арабы. Убегая от террористов, эти люди оказались выдворенными из собственных домов. Мы хотим обеспечить их возвращение на собственные земли».