Москва, 25 октября 2019, 10:16 — REGNUM Если Турция так или иначе покинет ряды НАТО, это окончательно развеет миф о том, что членский билет Североатлантического альянса — это панацея от всех бед, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он 24 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM, рассуждая о возможном выходе Турции из НАТО.
Поэтому, как полагает Шаповалов, в настоящее время страны Запада будут пытаться сохранить Турцию в составе НАТО. Что касается заявлений отдельных политиков о целесообразности пребывания Турции в альянсе, то это, по мнению политолога, надо рассматривать в контексте общей информационной войны, объявленной Западом против Турции. Причём объявленной не столько за то, что Турция вступила на территорию Сирии, сколько за то, что она договорилась с Россией без Запада, тем самым окончательно устраняя его из ближневосточной политики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что вторжение Турции в Сирию было «необоснованным» и поставило в «ужасное положение» Североатлантический альянс, а руководитель фракции Социал-демократической партии ФРГ в бундестаге Рольф Мютцених высказался за полное прекращение экспорта вооружений в Турцию.
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