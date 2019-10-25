Гонконг, Китай, , 10:19 — REGNUM С призывами воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей в связи с протестными акциями в Гонконге, которые запланированы в ближайшие три дня, обратилось к российским гражданам Генконсульство РФ в Гонконге. Соответствующая запись размещена 25 октября на официальной странице дипмиссии в социальной сети Facebook.

«По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 25 октября (пятница) в районе Central, Kwun Tong, Mongkok, Fortress Hill, Quarry Bay, 26 октября (суббота) в районе Central, 27 октября (воскресенье) в районе Tsim Sha Tsui», — говорится в сообщении Генконсульства РФ в Гонконге.

Также в нём настоятельно рекомендуется отказаться от посещения мест массовых скоплений людей в эти дни и следить за новостями при планировании поездок.

Отметим, ранее 22 октября стало известно, что на фоне ожесточенных протестов, длящихся уже несколько месяцев, приток туристов в Гонконг серьезно сократился.