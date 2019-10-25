Анкара, , 10:53 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью в эфире телеканала TRT, в ходе которого заявил: «Мы не враги курдам. Курды там (на севере Сирии) — наши братья. Не было такого, чтобы мы у них что-то брали, и не смогли вернуть. Наша заноза — террористы».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган коснулся шагов, последующих за зачисткой района проведения операции «Источник мира» от террористов, и отметил: «Сейчас у нас находятся 3,65 млн сирийских беженцев. Почти все они арабы. Есть также арамейцы, халдеи и езиды, а Айн-эль-Араб по-курдски именуется Кобани. Оттуда ещё со времён президентства Барака Обамы к нам уехало 350 тыс. человек».

Турецкий лидер добавил: «Мы гарантируем заботу о них и все, что этому сопутствует. Говорят, мол, курды то, курды сё… Сейчас, посмотрите, на западе носятся — курды ушли туда, сюда… Здесь нет никакой связи с действительностью».