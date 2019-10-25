* запрещённая в России организация

Киев, , 10:18 — REGNUM Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко подготовил открытое письмо к 40 конгрессменам США, которые призвали Конгресс внести неонацистскую банду «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список террористических организаций. Об этом Яременко сообщил 25 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Считаю такими, которые не могут остаться без реагирования народных депутатов Украины, попытки публичного очернения одного из наиболее заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины…» — сказано в сообщении.

Яременко напомнил, что члены бандформирования участвовали в госперевороте 2014 года, а затем в гражданской войне в Донбассе.

Парламентарий также предложил конгрессменам помощь в получении интересующей их информации касательно «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Письмо могут подписать любые депутаты Верховной рады. Его передача американской стороне состоится 29 октября, добавил Яременко.

В комментариях к сообщению пользователи задали парламентарию вопрос о нацистской идеологии членов группировки, на что тот ответил:

«Во что верят бойцы в свободное от выполнения боевых заданий время меня беспокоит гораздо меньше, чем попытка наказать прекрасный коллектив за личные убеждения части военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к Конгрессу США обратился член палаты представителей Макс Роуз и ещё 39 конгрессменов с просьбой признать банду «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией.

«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.