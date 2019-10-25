Киев, 25 октября 2019, 10:18 — REGNUM Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко подготовил открытое письмо к 40 конгрессменам США, которые призвали Конгресс внести неонацистскую банду «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список террористических организаций. Об этом Яременко сообщил 25 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Яременко напомнил, что члены бандформирования участвовали в госперевороте 2014 года, а затем в гражданской войне в Донбассе.
Парламентарий также предложил конгрессменам помощь в получении интересующей их информации касательно «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Письмо могут подписать любые депутаты Верховной рады. Его передача американской стороне состоится 29 октября, добавил Яременко.
В комментариях к сообщению пользователи задали парламентарию вопрос о нацистской идеологии членов группировки, на что тот ответил:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее к Конгрессу США обратился член палаты представителей Макс Роуз и ещё 39 конгрессменов с просьбой признать банду «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией.
«Азов"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.