Ханой, , 11:08 — REGNUM В Лондоне состоялся семинар, на котором обсуждались меры по развитию двустороннего сотрудничества между Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) и Великобританией. В частности, обсуждались вопросы увеличения объемов инвестиций и туристического потока из Великобритании во Вьетнам. Семинар был организован при непосредственной поддержке посольства СРВ в Лондоне.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», выступая на мероприятии, вице-председатель Народного комитета Ханоя Нго Ван Куи сказал, что город придает приоритетное значение привлечению инвестиций в развитие современной технической и городской инфраструктуры, умных городских районов, инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, высококачественных услуг и защиты окружающей среды.

Он подчеркнул решимость города реформировать административные процедуры, улучшить инвестиционную среду, устранить трудности, с которыми сталкиваются иностранные предприятия.

Британские инвесторы, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы вкладывать свой капитал во Вьетнам, особенно в такие сферы как: образование, фармацевтика, производство. Об этом заявил Питер Риммер, исполнительный директор британской бизнес-группы во Вьетнаме.