Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Администрация президента США проводит подготовку к официальному выходу из Парижского соглашения по климату. Об этом 25 октября сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

При этом источник в Госдепе отказался сообщить изданию, готово ли такое официальное уведомление ООН о начале выхода США из «из числа участников глобальных усилий по ограничению масштабов потепления климата», который должен занять один год.

Также издание напомнило, что, по правилам Парижского соглашения по климату, самым ранним сроком для администрации президента Дональда Трампа с возможностью отправить в ООН письменное уведомление о выходе из него является 4 ноября текущего года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из Парижского соглашения по климату ещё в июне 2017 года.