Ханой, , 10:46 — REGNUM Вьетнам требует, чтобы Китай немедленно вывел геологоразведочное судно Haiyang Dizhi из своей исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и континентального шельфа.

Китайская группа кораблей с 7 сентября возобновила посягательства на вьетнамские воды, сообщил журналистам в Ханое представитель министерства иностранных дел Ле Тхи Ту Ханг. По словам Ле Тхи Ту Ханг, Вьетнам «решительно выступает против» этой незаконной акции Китая.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Haiyang Dizhi впервые вошел в ИЭЗ Вьетнама в южной части Восточно-Вьетнамского моря 3 июля и, по-видимому, провел сейсмическую съемку.