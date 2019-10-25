Джакарта, , 10:01 — REGNUM Правительство Южной Кореи предлагает сотрудничество в области передачи технологий и подготовки кадров десяти странам-членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

«Южная Корея рада помочь в создании качественных человеческих ресурсов, особенно в области образования, профессиональной подготовки и программ профессионального обучения», — заявил посол Южной Кореи в АСЕАН Лим Сунг-Нам.

«Мы пытаемся четко дать понять, что Южная Корея серьезно относится к укреплению партнерских отношений с АСЕАН», — подчеркнул он

По словам посла, Южная Корея гарантирует, что сотрудничество между ней и АСЕАН будет равным.

«У нас один и тот же опыт, как строить всё с нуля. Когда наша экономика развивается, Южная Корея хочет поделиться знаниями и путями развития», — добавил Лим Сунг-Нам.

Напомним, Южная Корея и страны АСЕАН проведут 30-ю юбилейную конференцию 25−26 ноября в Пусане (Южная Корея).

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